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Общество ,  
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Во Франции машинист на полном ходу выпрыгнул из кабины поезда

Фото: Stephane Mahe / Reuters
Фото: Stephane Mahe / Reuters

Движение поездов по маршруту Париж — Лион было остановлено на несколько часов в канун Рождества после того, как на участке недалеко от города Муазне машинист поезда на полном ходу выпрыгнул из кабины машиниста. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По словам источника, инцидент произошел около 8 вечера по местному времени. Поезд, в котором находились 400 пассажиров, остановился недалеко от Муазне, к юго-востоку от Парижа. Тело машиниста было обнаружено позднее.

Прокуратура Мелена, которая занималась этим делом, сообщила, что результаты расследования позволяют предположить, что машинист совершил самоубийство, передает телеканал.

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В своем пресс-релизе Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) подтвердила, что машинист покончил собой во время движения поезда. Пассажиры не пострадали.

В середине декабря двухэтажный пассажирский и грузовой поезда столкнулись на юге Мурманской области в России. В результате столкновения был 31 пострадавший, двое погибли. Всего в пассажирском поезде находились 326 человек.

Машиниста грузового поезда и его помощника подозревают в нарушении правил безопасности, повлекшем гибель двух человек. Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК, максимальное наказание по этой статье предполагает лишение свободы на срок до семи лет.

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Франция самоубийство поезд
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