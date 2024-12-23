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Политика ,  
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Власти назвали число уклонистов, погибших на пограничной с Румынией реке

Погранслужба Украины: на пограничной с Румынией реке Тиса погибли 50 уклонистов
Река Тиса
Река Тиса (Фото: Госпогранслужба Украины)

За время военного конфликта России с Украиной более 50 человек погибли при попытке пересечь границу через реку Тиса, сообщает агентство УНН со ссылкой на представителя госпогранслужбы Украины Андрея Демченко.

«Река Тиса уже забрала за время действия военного положения около 50 жизней людей, которые незаконным способом пытались пересечь границу на этом участке», — сказал Демченко.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Также пограничники регулярно сталкиваются со случаями переохлаждения у людей, пытающихся бежать через реку.

Река Тиса находится на границе Украины и Венгрии, а также на границе Украины и Румынии.

«Неоднократно пограничники выявляли людей, которые имели переохлаждение, когда выбирали для себя такие опасные путешествия, для того чтобы пересечь границу незаконным способом», — рассказал представитель госпогранслужбы Украины.

С 24 февраля 2022 года в Украине введен режим военного положения, а с 25 февраля 2022 года объявлена всеобщая мобилизация. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы нарушителям грозят уголовная ответственность и наказание до пяти лет лишения свободы.

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Украина украинские беженцы Госпогранслужба Украины
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