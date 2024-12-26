Электробус загорелся на юго-западе Москвы

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В Москве на улице Ульянова во время движения по маршруту загорелся электробус. Как сообщили РБК в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», обошлось без пострадавших.

ЧП случилось вечером 26 декабря. Во время рейса водитель электробуса заметил задымление, оперативно остановил транспортное средство и эвакуировал пассажиров. На месте работали оперативные службы.

Департамент транспорта Москвы уточнил, что в районе дома 4, корпус 2, на улице Дмитрия Ульянова движение было временно перекрыто. Также были затруднения в движении на дорогах в сторону станции метро «Академическая».

Электробусы курсируют по Москве с 2018 года. Этот вид транспорта работает на электрической тяге и не зависит от контактной сети: зарядка электробуса производится на конечных остановках и в депо.