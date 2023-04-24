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Собянин рассказал о планах развития сети электробусов в Москве

Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram Фото:mos_sobyanin / Telegram

На сборочном производстве в Сокольниках к выпуску на линию готово 40 новейших электробусов, еще десять находятся на завершающей стадии сборки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Подготовка электробусов происходит на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, известном со времен СССР своими троллейбусами марки СВаРЗ. С 2021 года там работает совместное с КамАЗом предприятие по производству электробусов и их компонентов. На заводе устанавливают аккумуляторы и электрику, сиденья, валидаторы, медиа- и видеосистемы, Wi-Fi, а также проводят пусконаладочные работы и испытания на герметичность.

По словам Собянина, за два года работы совместного предприятия удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания транспорта, сэкономить на логистике и создать на предприятии около 100 рабочих мест. Столичный градоначальник подтвердил планы мэрии выпустить на СВаРЗе за 2023–2024 годы еще 1,2 тыс. электробусов, тем самым удвоив их число на московских улицах.

Теги
электробус Сокольники Сергей Собянин КАМАЗ
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