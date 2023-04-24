Собянин рассказал о планах развития сети электробусов в Москве

На сборочном производстве в Сокольниках к выпуску на линию готово 40 новейших электробусов, еще десять находятся на завершающей стадии сборки. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Подготовка электробусов происходит на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе, известном со времен СССР своими троллейбусами марки СВаРЗ. С 2021 года там работает совместное с КамАЗом предприятие по производству электробусов и их компонентов. На заводе устанавливают аккумуляторы и электрику, сиденья, валидаторы, медиа- и видеосистемы, Wi-Fi, а также проводят пусконаладочные работы и испытания на герметичность.

По словам Собянина, за два года работы совместного предприятия удалось сократить время поставки, сборки и обслуживания транспорта, сэкономить на логистике и создать на предприятии около 100 рабочих мест. Столичный градоначальник подтвердил планы мэрии выпустить на СВаРЗе за 2023–2024 годы еще 1,2 тыс. электробусов, тем самым удвоив их число на московских улицах.