Путин заявил, что не ожидает от себя до конца года ничего особенного
Президент Владимир Путин назвал себя уравновешенным человеком и заверил, что до конца 2024 года не стоит ждать от него чего-то особенного.
«Я ничего такого особенного не ожидаю. Считаю себя человеком предсказуемым, уравновешенным, действующим по плану», — ответил Путин на вопрос о его ожиданиях «для себя и от себя» до конца года.
Планом Путин назвал порядок своих действий, а также действий правительства страны, администрации и Центрального банка. Он подчеркнул, что все шаги согласованы между собой и работа проходит «стабильно и предсказуемо».
«Ничего необычного мы не прогнозируем, ничего необычного прогнозировать и невозможно», — добавил президент.
После этого журналист объяснил, что «кто-то ждет, что взлетит и приземлится «Орешник». На что Путин отметил, что Россия всегда отвечает зеркально.
Впервые о российской баллистической ракете средней дальности стало известно 21 ноября 2024 года, когда об ударе «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по военно-промышленному комплексу в Днепре сообщил президент.
Удар был нанесен в ответ на запуск украинскими войсками американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow по военным объектам в Брянской и Курской областях, произошедших 19 и 21 ноября.
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