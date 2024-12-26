Александр Лукашенко поздравил Михаила Боярского с 75-летним юбилеем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Михаила Боярского с 75-летием, сообщает пресс-служба главы государства.
«Вы обладатель удивительно яркой творческой судьбы, блестяще реализовали свое дарование в кино, театре и на эстраде. <...> Ваши герои — мужественные люди с несгибаемой силой воли и твердостью духа — любимы зрителями разных поколений», — говорится в обращении к артисту.
Лукашенко также выразил уверенность, что талант Боярского и дальше будет способствовать развитию и укреплению связей между «братскими народами Беларуси и России».
Михаил Боярский — актер театра и кино, музыкант, народный артист РСФСР (1990). Известность ему принесли роли итальянца в «Соломенной шляпке» Леонида Квинихидзе, молдаванина Гицу в «Мостах» Василия Паскару, Семена по кличке Сильва в «Старшем сыне» Виталия Мельникова.
Поворотным моментом в биографии Боярского стал фильм «Три мушкетера» (1978), где актер сыграл роль д'Артаньяна. Она стала главной в карьере артиста, сформировав его сценический образ.
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