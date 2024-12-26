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Общество ,  
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Власти Ленобласти усилят меры безопасности в праздничные дни

Губернатор Ленобласти поручил усилить меры безопасности на период праздников
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На период праздничных выходных в Ленинградской области усилят меры безопасности. Губернатор региона Александр Дрозденко поручил обеспечить повышенные меры защиты на объектах критической инфраструктуры, транспорте, а также на массовых мероприятиях и детских праздниках.

На время праздников на массовых мероприятиях и детских праздниках будет организовано круглосуточное дежурство спасательных и медицинских служб. В целях обеспечения безопасности также будет увеличено количество сотрудников органов правопорядка на 15%.

Руководителям предприятий непрерывного цикла, в том числе оборонных и энергетических, а также компаний, занимающихся транспортировкой энергоресурсов, Дрозденко предписал усилить меры безопасности, в том числе для защиты от угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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Фото:Оксана Сотник / ТАСС

Коммунальным службам глава региона поставил задачу сформировать материально-техническую базу для восстановления работы объектов ЖКХ в случае аварийных ситуаций. Все привлеченные силы и средства по поручению Дрозденко проведут итоговую проверку готовности, а 149 пожарных подразделений и аварийные бригады коммунальных служб будут работать круглосуточно.

Губернатор подчеркнул, что особое внимание будет уделено безопасной перевозке детей в праздничные дни, а также обеспечению бесперебойной работы транспорта.

Впервые территория Ленинградской области была атакована украинскими дронами в январе 2024 года, с тех пор власти периодически сообщают о новых попытках подобных атак.

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Ленинградская область БПЛА меры безопасности
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