В Белгородской области боец самообороны пострадал при атаке дрона на авто

Фото: vvgladkov / Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали два автомобиля в Белгородской области, пострадал боец самообороны, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник ударил по движущемуся автомобилю в районе села Черемошное Белгородского района. Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал он в своем телеграм-канале.

Как отметил Гладков, у машины были повреждены кузов, стекла, кабина и крыша.

Второй случай произошел в селе Муров Шебекинского округа. Там автомобиль был полностью уничтожен при атаке беспилотника, при этом водитель не пострадал. По словам губернатора, он успел покинуть автомобиль до удара.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны ВСУ.

В ночь на 26 декабря украинские беспилотники атаковали Грайворонский округ Белгородской области, в результате чего временно без света остались жители шести сел: Гора-Подол, Глотово, Козинка, Новостроевка-Первая, а также отселенные села Безымено и Новостроевка-Вторая.