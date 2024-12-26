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Общество ,  
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В Петербурге мужчина попросил взыскать с его жены почти ₽1 млн за измены

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Петербуржец подал иск в суд, требуя от своей жены выплатить 984 тыс. руб. за «неоднократные супружеские измены», сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

«Истец указывает, что нехорошими действиями ответчика ему были причинены нравственные и душевные страдания, выразившиеся в глубокой депрессии и серьезном стрессе», — написала она в своем телеграм-канале.

Лебедева также отметила, что изначально мужчина требовал миллион, однако жена уже выплатила 16 тыс. руб. в качестве компенсации за причинение морального вреда.

В настоящее время по делу назначили предварительное судебное заседание.

Опрос показал, сколько россиян изменяли в браке
Общество
Фото:Tim Hall / moodboard / Global Look Press

В конце июля сервис Superjob провел опрос, согласно которому 14% мужчин и 7% женщин в России изменяли в браке.

Самым популярным оправданием неверности стали жалобы на семейные проблемы — 14%. На втором месте в списке причин — жажда новых впечатлений (12%), 9% респондентов тогда признались, что причиной стали влюбленность и физиология.

Мужья чаще объясняют измену желанием новизны, а причиной неверности жен становятся кризисы в семье или месть супругу.

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Санкт-Петербург измена моральный ущерб
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