В Сирии сожгли 1 млн таблеток «наркотика джихада»

Повстанцев осматривает фабрику по производству таблеток каптагона, Дамаск, Сирия, декабрь 2024 года (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Сирийские повстанцы 25 декабря сожгли крупную партию наркотиков, включая 1 млн таблеток каптагона. Об этом сообщает AFP. Источники в службах безопасности заявили AFP, что массовое производство каптагона процветало при свергнутом президенте Сирии Башаре Асаде.

Каптагон — синтетический наркотик, похожий на амфетамины (по данным научного журнала Nature). Он обладает сильным стимулирующим эффектом, при этом вызывая сильную зависимость. В результате его употребления со временем возникают проблемы со здоровьем, такие как нарушения сна, психозы и болезни сердца. «Наркотиком джихада» его называют из-за использования боевиками — по некоторым сообщениям, каптагон употребляли напавшие на Израиль 7 октября.

«Мы нашли большую партию каптагона, около 1 млн таблеток», — сказал один из сотрудников службы безопасности, пожелавший остаться анонимным и представившийся именем Осама.

Журналист AFP стал свидетелем того, как работники службы безопасности облили топливом и подожгли большое количество марихуаны, болеутоляющего средства трамадол и около 50 мешков с таблетками каптагона. Склад с наркотиками находился на территории охраняемого объекта в районе Кафр Суса в Дамаске, который ранее находился под контролем сил Асада.

Каптагон в последние годы стал одним из самых распространенных наркотиков на черном рынке Сирии.

«Cклад с наркотиками был найден при осмотре охраняемого объекта», — сообщил журналистам другой сотрудник службы безопасности, представившийся как Хамза.

Новые власти Сирии уничтожили запасы алкоголя, марихуаны, каптагона и гашиша, чтобы «защитить сирийское общество» и «перекрыть маршруты контрабанды, используемые бизнесами семьи Асада», добавил он.

Вопрос регулирования алкоголя в Сирии остается открытым, поскольку новые власти страны еще не определились с политикой в этой сфере.

После того как 8 декабря объединенные силы противников президента Башара Асада заняли столицу Сирии Дамаск, новые власти Сирии сообщили о крупных партиях каптагона, найденных на бывших правительственных объектах по всей стране, включая филиалы сил безопасности.

Журналисты AFP в Сирии стали свидетелями того, как бойцы группы «Хайят Тахрир аш-Шам» подожгли, как они утверждают, запасы каптагона, найденные на объектах, которые раньше контролировались силами Асада.

Сотрудник службы безопасности Хамза подтвердил в среду, что «это не первая операция подобного рода — службы безопасности в ряде мест нашли другие склады… и производственные участки по производству наркотиков, которые были уничтожены надлежащим образом».

В декабре 2021 года The New York Times (NYT) утверждала, что Махер аль-Асад, брат президента Сирии, контролирует производство каптагона в стране. По версии NYT, основная часть производства каптагона в Сирии контролируется Четвертой бронетанковой дивизией сирийской армии — элитным подразделением, возглавляемым Махером аль-Асадом.