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Политика ,  
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В НАТО призвали к расследованию авиакатастрофы в Актау

Мемориал о жертвах крушения пассажирского самолета Embraer авиакомпании &laquo;Азербайджанские авиалинии&raquo; близ города Актау, 26 декабря 2024 года
Мемориал о жертвах крушения пассажирского самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» близ города Актау, 26 декабря 2024 года (Фото: Азиз Каримов / Reuters)

Официальный представитель НАТО Фара Дахлалла выразила соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines и призвала к расследованию инцидента. Об этом Дахлалла сообщила в соцсети X.

«Наши мысли и молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и призываем к полному расследованию», — написала представитель в посте.

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Фото:Azamat Sarsenbayev / Reuters

Самолет J28243 Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, не смог приземлиться в чеченской столице: рейс не приняли из-за тумана и перенаправили в Махачкалу.

По версии Росавиации, из-за столкновения со стаей птиц командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. Неподалеку от города самолет потерпел крушение.

В авиакатастрофе погибли 38 из 67 находившихся на борту человек, в том числе два члена экипажа. 29 человек выжили, в том числе три члена экипажа. Личности погибших продолжают устанавливать.

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Теги
авиакатастрофа Актау Казахстан НАТО
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