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Политика ,  
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Лидеров стран СНГ угостили сметанниками с клубникой и пломбиром

Фото: pul_1 / Telegram
Фото: pul_1 / Telegram

В Ленинградской области состоялась неформальная встреча руководителей стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ). Встречу открыл президент России Владимир Путин.

После общения за закрытыми дверями лидеры стран приступили к неформальному завтраку. Меню опубликовал близкий к президенту Белоруссии телеграм-канал «Пул Первого».

Участникам встречи предложили тарталетки с крабом, черной икрой и авокадо, салат с тигровыми креветками и манго. Кроме этого, на выбор были предложены ленивые вареники с уткой, бульон с говядиной и базиликом, томленый осетр и голубец с креветкой, цыпленок в сметане с картофелем и медальоны из мраморной говядины с ризотто из кедрового ореха.

В качестве десерта главы государств могли отведать сметанник с вяленой клубникой и пломбиром.

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Неформальная встреча лидеров стран СНГ проводится под Петербургом в курортном комплексе «Игора». Встреча традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге.

В саммите приняли участие главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не сможет принять участие в саммите, потому что заразился коронавирусом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, прервал визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.

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Теги
саммит СНГ Владимир Путин меню Ленинградская область
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