В Волгодонске задержали серийного поджигателя автомобилей
В Ростовской области сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Волгодонска, подозреваемого в серии ночных поджогов автомобилей, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Молодой человек с октября по декабрь 2024 года умышленно поджигал автомобили, припаркованные у многоквартирных домов в разных районах города.
Поджигатель оставил без транспорта владельцев таких марок, как «Рено», «Форд», «Хонда», «Газель» и «Приора», пишет «Блокнот.Волгодонск». Всего от действий злоумышленника пострадало десять транспортных средств, которые были полностью уничтожены огнем и не подлежат восстановлению. Общий ущерб владельцам автомобилей превысил 4 млн руб.
Одно из преступлений было зафиксировано на камеру, однако распознать мужчину в капюшоне по видео не удалось. Позже оперативники межрайонного отдела уголовного розыска совместно с коллегами из Волгодонска установили личность подозреваемого и задержали его.
На допросе задержанный признался в поджогах. У него дома провели обыск, а также проверку показаний на месте. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 167 Уголовного кодекса — умышленные уничтожение или повреждение имущества. Максимальный срок наказания по ней составляет до пяти лет лишения свободы.
На время следствия суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
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