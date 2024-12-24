Путин позвонил девочке из Шебекино, чей шар он снял с «Елки желаний»

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с десятилетней девочкой из Белгородской области Маргаритой Руцинской, чей шар он снял с «Елки желаний». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

У школьницы, участвовавшей в благотворительной акции, была мечта побывать в роли пилота самолета. Для нее организовали экскурсию по авиатренажерному центру, в рамках которой девочка осмотрела кабину Sukhoi Superjet 100 и совершила полет на авиатренажере. Во время тренировки были смоделированы взлет и заход на посадку, в том числе в условиях нештатной ситуации, в разное время суток и с различными погодными условиями.

Также для школьницы провели вертолетную экскурсию по Подмосковью, рассказали в Кремле.

Кроме того, вместе с родителями девочка побывала на экскурсии в Национальном центре «Россия» и посмотрела балет «Щелкунчик» в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко.

5 декабря Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний. Президент выбрал три шара-открытки от детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В этом году среди выбранных им были следующие желания: побывать в роли пилота на авиатренажере, посетить Санкт-Петербург, а также поприсутствовать на репетиции ансамбля народного танца им. И. Моисеева.