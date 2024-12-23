В Москве два брата избили пассажира метро за просьбу уступить путь на эскалаторе

В Москве пассажира метро избили за просьбу уступить проход на эскалаторе

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Полиция задержала двух братьев, напавших на пассажира Московского метрополитена за просьбу уступить дорогу на эскалаторе, сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел на станции метро «Комсомольская». По данным следствия, 29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору, попросил стоявших перед ним людей уступить место для прохода. 50-летний мужчина, занявший место на ступеньке выше, в ответ на эту просьбу ударил жителя столицы по голове.

Когда потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал еще один мужчина — брат правонарушителя. По данным «Нижний Новгород онлайн», ему 41 год.

Москвичу были нанесены множественные удары, после этого злоумышленники скрылись, а пострадавший обратился за помощью. В больнице ему диагностировали ушибы головы и растяжение шейного отдела позвоночника.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении в Нижегородской области, по месту проживания. Против них возбуждено дело по ст. 116 Уголовного кодекса (побои), которой предусматривается до двух лет лишения свободы. Сейчас нижегородцы под подпиской о невыезде.

Ранее в сентябре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажира Московского метрополитена в вагоне поезда.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. Во время ссоры один из них, житель столицы, достал нож и нанес оппоненту, приезжему из Волгоградской области, резаную рану шеи.

Против правонарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).