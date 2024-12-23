 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве пассажира метро избили за просьбу уступить проход на эскалаторе

В Москве два брата избили пассажира метро за просьбу уступить путь на эскалаторе

В Москве пассажира метро избили за просьбу уступить проход на эскалаторе
Video

Полиция задержала двух братьев, напавших на пассажира Московского метрополитена за просьбу уступить дорогу на эскалаторе, сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел на станции метро «Комсомольская». По данным следствия, 29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору, попросил стоявших перед ним людей уступить место для прохода. 50-летний мужчина, занявший место на ступеньке выше, в ответ на эту просьбу ударил жителя столицы по голове.

Когда потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал еще один мужчина — брат правонарушителя. По данным «Нижний Новгород онлайн», ему 41 год.

Москвичу были нанесены множественные удары, после этого злоумышленники скрылись, а пострадавший обратился за помощью. В больнице ему диагностировали ушибы головы и растяжение шейного отдела позвоночника.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении в Нижегородской области, по месту проживания. Против них возбуждено дело по ст. 116 Уголовного кодекса (побои), которой предусматривается до двух лет лишения свободы. Сейчас нижегородцы под подпиской о невыезде.

В Москве задержали подростка-зацепера за экстремальную поездку в метро
Общество

Ранее в сентябре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажира Московского метрополитена в вагоне поезда.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. Во время ссоры один из них, житель столицы, достал нож и нанес оппоненту, приезжему из Волгоградской области, резаную рану шеи.

Против правонарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва метрополитен избиение Нижний Новгород
Материалы по теме
Губернатор Московской области навестил в больнице избитую школьницу
Общество
В Москве задержали подростка-зацепера за экстремальную поездку в метро
Общество
В метро в Москве мужчина начал размахивать ножом. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
От бумеров до зумеров: что для них значит «владеть» автомобилемРБК и ВТБ Авто, 10:50
FT узнала о планах по созданию оборонного консорциума со SpaceX и OpenAIПолитика, 10:46
СВР сообщила, что Санду допустила военную операцию в ПриднестровьеПолитика, 10:44
Индекс гособлигаций Мосбиржи поднялся до максимума с 13 сентябряИнвестиции, 10:42
Трамп процитировал Путина, говоря о завершении конфликта на УкраинеПолитика, 10:37
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 10:37
Полицейский в костюме Гринча поймал наркоторговцев в ПеруОбщество, 10:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Рост цен и снижение спроса: что ждет рынок ИЖС Подмосковья в 2025 годуНедвижимость, 10:32
Почему в больших городах все чаще строят жилые проекты у водыНедвижимость, 10:29
От Абызова до Иванова: кто из российских чиновников был под следствиемПолитика, 10:28 
Единая сеть и суперпродукты: какое будущее ждет мобильных операторовТренды, 10:27
Особые номера, «запрещенка» и таран. Репортаж из патрульной машины ГАИАвто, 10:27
В Абхазии оценили, на сколько хватит электричества из РоссииОбщество, 10:24
В Москве задержали трех мужчин за взломы офисов и кражи на ₽3 млнОбщество, 10:24