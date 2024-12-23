В Москве пассажира метро избили за просьбу уступить проход на эскалаторе
Полиция задержала двух братьев, напавших на пассажира Московского метрополитена за просьбу уступить дорогу на эскалаторе, сообщила пресс-служба МВД.
Инцидент произошел на станции метро «Комсомольская». По данным следствия, 29-летний москвич, поднимаясь по эскалатору, попросил стоявших перед ним людей уступить место для прохода. 50-летний мужчина, занявший место на ступеньке выше, в ответ на эту просьбу ударил жителя столицы по голове.
Когда потерпевший поднялся в вестибюль, на него напал еще один мужчина — брат правонарушителя. По данным «Нижний Новгород онлайн», ему 41 год.
Москвичу были нанесены множественные удары, после этого злоумышленники скрылись, а пострадавший обратился за помощью. В больнице ему диагностировали ушибы головы и растяжение шейного отдела позвоночника.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении в Нижегородской области, по месту проживания. Против них возбуждено дело по ст. 116 Уголовного кодекса (побои), которой предусматривается до двух лет лишения свободы. Сейчас нижегородцы под подпиской о невыезде.
Ранее в сентябре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на пассажира Московского метрополитена в вагоне поезда.
Конфликт между двумя мужчинами произошел в вагоне электропоезда, который следовал от станции «Китай-город» до станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии. Во время ссоры один из них, житель столицы, достал нож и нанес оппоненту, приезжему из Волгоградской области, резаную рану шеи.
Против правонарушителя было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).
Читайте РБК в Telegram.
Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу
Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России
В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута
Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео
Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов