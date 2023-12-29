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Новый год 2024 ,  
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Глава Минздрава дал советы россиянам на новогодние праздники

Сюжет
Новый год 2024
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В период новогодних праздников россиянам следует носить маски в местах скопления людей, тщательно мыть руки, соблюдать правила дорожного движения (ПДД), не переедать и отказаться от вредных привычек. Такие советы дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Провести праздники с семьей — это отличная возможность активно отдохнуть, приготовить вкусную и полезную еду, а также поддерживать родных в отказе от вредных привычек», — заявил глава Минздрава, добавив, что решающий вклад в сохранение здоровья вносят привычки и поведение самого человека.

Мурашко посоветовал россиянам в преддверии Нового года носить маску в местах скопления людей, чтобы не заразиться респираторной инфекцией и не испортить себе праздник. Также он указал на необходимость тщательно мыть руки. «Эта привычка создаст барьер для передачи инфекций», — добавил министр. Глава Минздрава призвал быть аккуратными на дорогах, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и соблюдать правила ПДД.

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Фото:Stefan Puchner / dpa / Global Look Press
В саму новогоднюю ночь министр посоветовал «не пытаться съесть больше обычного», включить в рацион больше овощей, рыбы, диетического мяса и с осторожностью относиться к соли, избыток которой провоцирует повышение артериального давления, увеличивает риск инфаркта и инсульта, мочекаменной болезни, рака желудка, остеопороза и ожирения. Также Мурашко призвал россиян отказаться от курения и алкоголя.

«Сигарета и «лишний бокал» спиртного точно не добавят вам здоровья, сил и энергии, но с большой вероятностью станут причиной «поломки» на следующий день», — отметил он, напомнив, что курение и алкоголь способствуют развитию злокачественных новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней легких и бесплодия, а также сказываются на защитных функциях организма.

После праздников необходимо соблюдать режим дня, в рамках которого длительность полноценного сна для взрослых составит не менее шести часов, для детей — не менее восьми часов, заявил глава Минздрава. В этот период важно продолжить принимать назначенные врачами лекарства и быть активным, подчеркнул Мурашко.

«Начинайте каждое утро с зарядки. Люди, ведущие малоподвижный или сидячий образ жизни, живут меньше, чем те, кто активно занимается спортом. Найдите тот вид активности, который будет доставлять радость именно вам», — посоветовал министр.

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Мурашко также призвал россиян завести привычку контролировать здоровье, в том числе проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, сделать прививки, следить за весом, а также уровнем артериального давления, холестерина и глюкозы в крови.

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Теги
Россия Минздрав Михаил Мурашко Новый год

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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