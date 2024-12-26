АСВ назвало срок и способ выплат после потери лицензии «Гарант-Инвестом»
«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) планирует начать выплаты в связи отзывом лицензии у коммерческого банка «Гарант-Инвест» через свой сайт или «Госуслуги» не позднее 9 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.
«КБ «Гарант-Инвест» (АО) — участник системы обязательного страхования вкладов (№ 838 по реестру), и его вкладчики в соответствии с 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам)», — говорится в публикации АСВ.
Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе также не позднее 9 января 2025 года, уточнили в агентстве.
26 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест». В качестве причины регулятор назвал нарушение федеральных законов о банковской деятельности, а также нормативных актов ЦБ. Он в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры в отношении «Гарант-Инвеста», в том числе ограничивал привлечение средств вкладчиков.
Накануне, 25 декабря, Банк России провел внеплановую проверку и выявил крупную недостачу наличных средств в хранилище «Гарант-Инвеста». В связи с этим возникла угроза интересам кредиторов и вкладчиков, отметил ЦБ.
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