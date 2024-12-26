 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

АСВ назвало срок и способ выплат после потери лицензии «Гарант-Инвестом»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) планирует начать выплаты в связи отзывом лицензии у коммерческого банка «Гарант-Инвест» через свой сайт или «Госуслуги» не позднее 9 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.

«КБ «Гарант-Инвест» (АО) — участник системы обязательного страхования вкладов (№ 838 по реестру), и его вкладчики в соответствии с 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» имеют право на получение возмещения по вкладам (счетам)», — говорится в публикации АСВ.

Банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе также не позднее 9 января 2025 года, уточнили в агентстве.

ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200
Политика
Фото:сервис Google Street View

26 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест». В качестве причины регулятор назвал нарушение федеральных законов о банковской деятельности, а также нормативных актов ЦБ. Он в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры в отношении «Гарант-Инвеста», в том числе ограничивал привлечение средств вкладчиков.

Накануне, 25 декабря, Банк России провел внеплановую проверку и выявил крупную недостачу наличных средств в хранилище «Гарант-Инвеста». В связи с этим возникла угроза интересам кредиторов и вкладчиков, отметил ЦБ.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
страховой случай лицензия «Гарант-Инвест» Вклады
Материалы по теме
ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200
Политика
ЦБ отозвал лицензию у БКФ
Финансы
Как ЦБ отзывал лицензии у банков в России. Инфографика
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Почему в больших городах все чаще строят жилые проекты у водыНедвижимость, 14:14
Российские гипермаркеты «О’Кей» продадут менеджментуБизнес, 14:11
ЦБ Турции снизил ставку впервые за почти два года, отступив от 50%Инвестиции, 14:10
Японская авиакомпания JAL заявила о повлекшем задержки рейсов сбоеТехнологии и медиа, 14:01
«ВТБ Мои Инвестиции» добавили акции «Т-Технологий» в топ-10 акций РоссииИнвестиции, 14:00
Большунов проиграл 0,7 секунды на финише марафона на чемпионате РоссииСпорт, 13:59
Наслаждайтесь упущенными возможностями: советы для тех, кто вечно спешитPro, 13:59
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 13:58
МВД заявило о задержании 44 подозреваемых после подрывов банкоматовОбщество, 13:56
Участники китайской «Игры в кальмара» потеряли тысячи долларовОбщество, 13:55
ЦБ запланировал нарастить долю платежей по лицу и QR до 16% за три годаФинансы, 13:51
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к централизованным тренировкамСпорт, 13:45
В Госдуму внесли законопроект о полном запрете продажи вейповПолитика, 13:40
Манифест гибкости: лидер Agile-движения учит планировать проектыPro, 13:37