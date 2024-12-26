ЦБ отозвал лицензию у банка из топ-200

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Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского коммерческого банка «Гарант-Инвест», сообщает регулятор. Кредитная организация занимала 168-е место в банковской системе по величине активов.

Причиной были названы нарушение федеральных законов о банковской деятельности, а также нормативных актов ЦБ, который в течение последних 12 месяцев неоднократно применял меры в отношении «Гарант-Инвеста», в том числе ограничивал привлечение средств вкладчиков.

Накануне, 25 декабря, регулятор провел внеплановую проверку и выявил крупную недостачу наличных средств в хранилище «Гарант-Инвеста». «Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату банком собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности КБ «Гарант-Инвест» (АО) возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков», — подчеркнули в ЦБ, добавив, что информация о результатах проверки будет передана правоохранительным органам.

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