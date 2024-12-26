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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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«Уральские авиалинии» сообщили о гибели своего сотрудника под Актау

При крушении самолета AZAL в Актау погиб сотрудник «Уральских авиалиний»
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Рамин Агаев
Рамин Агаев (Фото: uralairlines_official / Telegram)

Бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии», находившийся на борту упавшего под Актау самолета, погиб. Об этом сообщил перевозчик.

«С большим прискорбием вынуждены сообщить, что наш коллега Рамин Агаев погиб в результате крушения самолета авиакомпании AZAL», — рассказали в компании.

По их информации, по трагической случайности их сотрудник оказался пассажиром упавшего рейса.

Накануне в компании сообщали, что 29-летний Агаев был на том борту и выжил, но на связь не выходил.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
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Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

25 декабря в аэропорту Актау упал самолет Embraer 190 рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек. 25 жертв катастрофы — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана. Еще 29 человек выжили, они отправлены в больницы. Среди госпитализированных — девять россиян, борт МЧС забрал их на лечение в Москву.

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Казахстан Уральские авиалинии авиакатастрофа погибший Azerbaijan Airlines Азербайджан
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