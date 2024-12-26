«Уральские авиалинии» сообщили о гибели своего сотрудника под Актау
Бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии», находившийся на борту упавшего под Актау самолета, погиб. Об этом сообщил перевозчик.
«С большим прискорбием вынуждены сообщить, что наш коллега Рамин Агаев погиб в результате крушения самолета авиакомпании AZAL», — рассказали в компании.
По их информации, по трагической случайности их сотрудник оказался пассажиром упавшего рейса.
Накануне в компании сообщали, что 29-летний Агаев был на том борту и выжил, но на связь не выходил.
25 декабря в аэропорту Актау упал самолет Embraer 190 рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек. 25 жертв катастрофы — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана. Еще 29 человек выжили, они отправлены в больницы. Среди госпитализированных — девять россиян, борт МЧС забрал их на лечение в Москву.
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