«Уральские авиалинии» сообщили о гибели своего сотрудника под Актау

Рамин Агаев (Фото: uralairlines_official / Telegram)

Бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии», находившийся на борту упавшего под Актау самолета, погиб. Об этом сообщил перевозчик.

«С большим прискорбием вынуждены сообщить, что наш коллега Рамин Агаев погиб в результате крушения самолета авиакомпании AZAL», — рассказали в компании.

По их информации, по трагической случайности их сотрудник оказался пассажиром упавшего рейса.

Накануне в компании сообщали, что 29-летний Агаев был на том борту и выжил, но на связь не выходил.

25 декабря в аэропорту Актау упал самолет Embraer 190 рейса Баку — Грозный. Погибли 38 человек. 25 жертв катастрофы — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана. Еще 29 человек выжили, они отправлены в больницы. Среди госпитализированных — девять россиян, борт МЧС забрал их на лечение в Москву.