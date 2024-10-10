В США владельцам вернули конфискованную при Гитлере картину Моне

Картина Клода Моне «Берег моря» (Фото: ФБР / Reuters)

Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло изъятую нацистами во время Второй мировой войны картину французского живописца Клода Моне потомкам владельцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по украденным произведениям искусства в Европе.

В 1940 году нацисты конфисковали в Австрии пастель Моне и семь других произведений искусства у еврейской супружеской пары по фамилии Парлаги. Украденная картина была продана на аукционе в 1941 году.

Речь идет о пастели размером 18 на 28 см под названием Bord de Mer («Берег моря»). Она датируется 1865 годом и изображает сцену с береговой линией Нормандии во Франции.

Семья безуспешно искала картину вплоть до 2012 года. ФБР вмешалось уже в 2021 году, после того как комиссия по украденному искусству обнаружила, что арт-дилер из Нового Орлеана продал картину частным коллекционерам в 2019 году. Новые владельцы отдали пастель добровольно, заявив, что не догадывались о том, что картина была украдена нацистами.

9 октября 2024 года картину получили внучки прежних владельцев. Весной того же года семья нашла еще одно утраченное произведение искусства — меловой рисунок немецкого художника Франца фон Ленбаха, изображающий композитора Рихарда Вагнера. Поиск еще шести украденных нацистами произведений искусства продолжается.

В июне 2024 года владельцам вернули голову Будды, конфискованную нацистами у коллекционеров еврейского происхождения в 1941 году. Артефакт датируется XIV–XVII веками.

В 2017 году в этнологическом музее в Гамбурге провели большую проверку хранилищ и выяснили, что голову Будды в XX веке музей выкупил, и подтвердили наличие артефакта.

Однако возврат имущества законным владельцам оказался очень долгим процессом: только в 2024 году наследники получили голову Будды.