 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В США владельцам вернули конфискованную при Гитлере картину Моне

Картина Клода Моне&nbsp;&laquo;Берег моря&raquo;
Картина Клода Моне «Берег моря» (Фото: ФБР / Reuters)

Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло изъятую нацистами во время Второй мировой войны картину французского живописца Клода Моне потомкам владельцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по украденным произведениям искусства в Европе.

В 1940 году нацисты конфисковали в Австрии пастель Моне и семь других произведений искусства у еврейской супружеской пары по фамилии Парлаги. Украденная картина была продана на аукционе в 1941 году.

Речь идет о пастели размером 18 на 28 см под названием Bord de Mer («Берег моря»). Она датируется 1865 годом и изображает сцену с береговой линией Нормандии во Франции.

Семья безуспешно искала картину вплоть до 2012 года. ФБР вмешалось уже в 2021 году, после того как комиссия по украденному искусству обнаружила, что арт-дилер из Нового Орлеана продал картину частным коллекционерам в 2019 году. Новые владельцы отдали пастель добровольно, заявив, что не догадывались о том, что картина была украдена нацистами.

9 октября 2024 года картину получили внучки прежних владельцев. Весной того же года семья нашла еще одно утраченное произведение искусства — меловой рисунок немецкого художника Франца фон Ленбаха, изображающий композитора Рихарда Вагнера. Поиск еще шести украденных нацистами произведений искусства продолжается.

Полиция вернула МГУ украденную с геологического факультета картину
Общество

В июне 2024 года владельцам вернули голову Будды, конфискованную нацистами у коллекционеров еврейского происхождения в 1941 году. Артефакт датируется XIV–XVII веками.

В 2017 году в этнологическом музее в Гамбурге провели большую проверку хранилищ и выяснили, что голову Будды в XX веке музей выкупил, и подтвердили наличие артефакта.

Однако возврат имущества законным владельцам оказался очень долгим процессом: только в 2024 году наследники получили голову Будды.

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Учитель из Чечни извинился за оскорбление христиан

Впервые россиянка покорила 14 высочайших гор мира

Миллионы жителей Флориды призвали эвакуироваться в ожидании урагана «Милтон»

Кремль прокомментировал сообщения о семи телефонных разговорах Путина с Трампом

Тейлор Свифт стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире

Турция вслед за Россией заблокировала Discord

В Петербурге представили мотоцикл Aurus

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
нацисты США Клод Моне картина
Материалы по теме
Украденную нацистами голову Будды вернули владельцам через 83 года
Общество
Ротшильды потребовали у Вены захваченное нацистами имущество на €110 млн
Общество
В Бельгии нашли украденные картины Пикассо и Шагала стоимостью $900 тыс.
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Почему аналитики видят потенциал в индийском рынке быстрой доставкиОтрасли, 10:33
Bloomberg узнал, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской областиПолитика, 10:31
Пожар на складах Ейского района на Кубани потушилиОбщество, 10:22
Футболист сборной Греции умер в 31 годСпорт, 10:19
ЦБ подтвердил негативное отношение к прямому доступу инвесторов на биржуИнвестиции, 10:01
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%Технологии и медиа, 10:00
Corriere della Sera написала об условиях прекращения огня КиевомПолитика, 09:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Что повлияет на маркетинг в 2025 году: пять трендовPro, 09:56
Российский вратарь повторил клубное достижение 1956 года в НХЛСпорт, 09:40
Гладков сообщил о повреждениях при атаках ВСУ 70 вышек связиПолитика, 09:38
Липовые запросы и сверки от имени ФНС. Как распознать мошенниковPro, 09:34
ЦБ раскрыл итоги опроса инвесторов о необходимости торгов 24/7Инвестиции, 09:28
Коллеги назвали возможные причины задержания Шугалея в ЧадеОбщество, 09:24
В США владельцам вернули конфискованную при Гитлере картину МонеОбщество, 09:23