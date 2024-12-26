Bild связал увольнение украинского посла в ФРГ с «реабилитацией» Мельника

Алексей Макеев (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский решил уволить украинского посла в Германии Алексея Макеева, занимающего эту должность с октября 2022 года, из-за систематической критики со стороны его предшественника — ныне занимающего должность постпреда Украины при ООН Андрея Мельника, получившего должность, пишет Bild со ссылкой на источники.

Официально об увольнении посла объявлено еще не было, однако, по словам собеседников Bild, решение уже принято: Макеев оставит свой пост в феврале, его заменит посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Об увольнении посла также сообщил источник «РБК Украина».

Источники немецкого издания указали, что Мельник, который более семи лет занимал пост посла в Берлине, неоднократно публично нападал на Макеева, в том числе призывал его больше давить на немецкие власти для оказания Киеву необходимой помощи. В связи с его недавней «реабилитацией» и назначением на важную должность при ООН, вероятно, и было принято решение о замене Макеева, пишет Bild.

О том, что Мельник назначен украинским постпредом в ООН, Зеленский объявил 21 декабря. Мельник был украинским послом в Германии с 2014 по 2022 год, он был снят с должности после ряда провокационных высказываний, в том числе о Степане Бандере, Илоне Маске и канцлере Олафе Шольце. Последнего он назвал «обиженной ливерной колбасой» из-за его отказа поехать на Украину. После этого его уволили и сначала назначили замглавы украинского МИДа, а после — послом в Бразилии.