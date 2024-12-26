Донецкий аэропорт начнут разминировать в 2025 году

Марат Хуснуллин и Денис Пушилин (Фото: PushilinDenis / Telegram)

Разминирование и обследование аэропорта в Донецке начнется в 2025 году, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

С его слов, тогда же начнутся «и другие подготовительные работы для строительства воздушной гавани» города.

Он добавил, что они вместе заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным объехали поселок Октябрьский Донецка, а также осмотрели аэропорт.

«После прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт [Донецка] в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших где-то в ближайшей пятилетке точно восстанавливать», — оценил прошлым летом Хуснуллин.

Донецкий аэропорт официально прекратил работу в конце мая 2014 года. В это время за аэропорт шли ожесточенные бои между ДНР и украинскими военными с применением тяжелых вооружений. До этого к чемпионату по футболу «Евро-2012» аэропорт модернизировали, построили новую взлетно-посадочную полосу длиной 4 км и реконструировали пассажирский терминал. С началом боевых действий все сооружения в аэропорту были разрушены.