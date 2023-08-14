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Военная операция на Украине ,  
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Хуснуллин назвал сроки восстановления разрушенного аэропорта Донецка

Хуснуллин: аэропорт Донецка сильно поврежден, его будут отстраивать в ближайшие пять лет
Сюжет
Военная операция на Украине
Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Аэропорт Донецка сильно поврежден, но его планируется восстановить в ближайшие пять лет, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«После прекращения спецоперации мы, соответственно, тоже приведем аэропорт [Донецка] в порядок. Он сильно поврежден, но в планах наших, где-то в ближайшей пятилетке, точно восстанавливать», — сказал Хуснуллин.

В ноябре 2022 года командир разведывательного батальона «Спарта» Артем Жога заявил о полной зачистке территории донецкого аэропорта. «Все здания аэропорта контролировались нашими силами еще в 2015 году. Но территория аэропорта огромна, более 10 кв. км. И в районе п. Опытное еще оставались незанятые нами позиции. Их мы взяли больше месяца назад», — рассказывал Жога.

Донецкий аэропорт официально прекратил работу в конце мая 2014 года. В это время за аэропорт шли ожесточенные бои между ополченцами ДНР и украинскими военными с применением тяжелых вооружений. До этого к чемпионату по футболу «Евро-2012» аэропорт модернизировали, построили новую взлетно-посадочную полосу длиной 4 км и реконструировали пассажирский терминал. С началом боевых действий все сооружения в аэропорту были разрушены.

После первых минских соглашений, заключенных в сентябре 2014 года, бои за аэропорт продолжились. Украина и тогда еще самопровозглашенная Донецкая народная республика утверждали, что в соответствии с Минскими соглашениями они должны контролировать аэропорт.

Бои длились с мая 2014 года по январь 2015-го. Большую часть времени аэропорт удерживался подразделениями армии Украины, получившими прозвище «киборги». В январе силы ДНР взяли территорию аэропорта под контроль. Уже к маю обстрелы возобновились.

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Экс-президент Украины Петр Порошенко в 2015 году обещал, что Украина освободит воздушную гавань и восстановит его. В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что это заявление нарушает Минские договоренности, в которых было зафиксировано прекращение боевых действий.

Теги
Донецкий аэропорт Марат Хуснуллин Донецк
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