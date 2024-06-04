 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Австралия объявила о расширении набора в армию за счет других стран

Фото: Quinn Rooney / Getty Images
Фото: Quinn Rooney / Getty Images

Правительство Австралии объявило, что расширяет набор в армию за счет призыва граждан из других стран из-за недостатка военного персонала, сообщил The Washington Post со ссылкой на сообщение кабмина.

«Австралийские военные начнут вербовать некоторых граждан из других стран в попытке увеличить численность войск <...> Только люди из других стран — участниц партнерства по обмену разведданными Five Eyes, которые имеют постоянное место жительства в Австралии, будут иметь право на вступление [в армию]», — говорится в сообщении.

Five Eyes — разведывательный альянс, куда входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания

По словам министра обороны Австралии Ричарда Марлеса, этот шаг поможет улучшить ситуацию с нехваткой служащих в армии, передает агентство.

На данный момент численность военного персонала составляет около 63 тыс. человек. Как сообщило агентство, правительство Австралии намерено увеличить это число до 80 тыс. к 2040 году.

По данным WP, новозеландцы, которые проживают в Австралии не менее года, получат право на военную службу с июля 2024 года, а постоянные жители Соединенных Штатов, Великобритании и Канады смогут поступить на военную службу с января 2025 года.

Австралия выделит $38 млрд на увеличение численности сил обороны
Политика
Скотт Моррисон

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в декабре 2022 года заявил о выделении $38 млрд на увеличение численности сил обороны страны на 18,5 тыс. человек до 2040 года.

Агентство Sky News указывало, что после увеличения численности силы обороны будут насчитывать до 80 тыс. человек. SBS приводило число до 100 тыс.

Глава Ингушетии впервые рассказал о задержании брата, которого подозревают в хищении 
2 млрд руб.

Офис Зеленского не будет обращаться в Конституционный суд для подтверждения легитимности

Цены на газ в Европе подскочили до максимума с декабря прошлого года

Ливни вызвали сильные наводнения на юге Германии. Видео

Блиновская подала заявление о банкротстве. Подробности

Дональд Трамп заявил, что считает ядерное оружие самой большой угрозой для человечества

Что будет с ключевой ставкой 7 июня. Аналитики дали прогноз

Начались съемки продолжения «Чебурашки». Первые кадры

Что пьет Петербург во время ПМЭФ. Подробности

Что известно о новой Lada Iskra. Все подробности за три дня до премьеры

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?
Теги
Австралия Армия призыв
Материалы по теме
Австралия выделит $38 млрд на увеличение численности сил обороны
Политика
Австралия объявила о новых санкциях против России
Политика
США, Австралия и Великобритания выступили за ускорение реализации AUKUS
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 96,87 (-0,92) Инвестиции, 03 июн, 16:36 Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 89,38 (-0,82) Инвестиции, 03 июн, 16:36
В России за год резко выросла просрочка по ипотеке на новостройки Недвижимость, 14:50
Взрыв и облако пепла: на Филиппинах начал извергаться вулкан Общество, 14:45
Главные разочарования инвесторов: что с дивидендами российских компаний Pro, 14:43
Ан-26 выкатился с полосы в Красноярском крае Общество, 14:42
Илью Яшина снова отправили в ШИЗО Политика, 14:40
Россиянка и дочь миллиардера из США вышли в 1/4 финала «Ролан Гаррос» Спорт, 14:32
В Калининградской области погиб подросток, спасший тонувших друзей Общество, 14:30
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
5-дневный интенсив
Подробнее
Кремль ответил на заявление властей Турции о желании вступить в БРИКС Политика, 14:30
Героя России Чилингарова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве Общество, 14:23
Суд оправдал сотрудника ФСБ и бойцов ЧВК «Енот» по делу о нападениях Политика, 14:23
Власти Судана обсудят с Путиным сделку о создании хаба на Красном море Политика, 14:12
Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай Политика, 14:10
⁠Желто-голубой фасад дома в Усолье-Сибирском перекрасили после жалоб Общество, 14:09
США провели испытательный пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III Политика, 14:08