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ЦИК Белоруссии опубликовала декларацию Лукашенко о доходах и имуществе

Задекларированный доход Лукашенко в 2023 году составил около $59,2 тыс.
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в декларации о доходах и имуществе, которую он подал в Центризбирком (ЦИК) страны, указал доход за 2023 год в размере около 203 тыс. белорусских рублей (около $59,2 тыс. по курсу на 25 декабря 2024 года). Данные опубликованы на сайте комиссии.

В декларации указано, что такую сумму Лукашенко получил в виде заработной платы. Доход его жены Галины за отчетный год составил около 9 тыс. белорусских рублей (около $2,7 тыс.), которые она получила в виде пенсий и от 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

В собственности супруги президента Белоруссии также задекларированы дом площадью 196 кв. м в Шклове Могилевской области, половина доли прав на дом в деревне Межник Шкловского района Могилевской области площадью 54 кв. м и земельный участок площадью 0,1498 га также в Шклове.

Задекларированный доход Лукашенко оказался самым большим среди кандидатов. За ним следуют кандидаты в президенты Олег Гайдукевич и Сергей Сыранков, которые указали доход около 157 тыс. белорусских рублей (около $45,8 тыс.).

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Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года. С 1994 года пост главы государства занимает Лукашенко. Сейчас он исполняет обязанности президента шестой срок подряд. Лукашенко выдвинул свою кандидатуру и на эти выборы, хотя после принятия новой Конституции в 2020 году обещал, что не будет вновь занимать этот пост.

На последних выборах 9 августа 2020 года Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — 10,1%. В ее штабе не признали итогов голосования и указали на масштабные фальсификации. Это привело к массовым протестам в стране в течение нескольких месяцев.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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