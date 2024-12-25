В Казахстане заявили, что пассажиры разбившегося Embraer были пристегнуты

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Почти все пассажиры разбившегося самолета Embraer 190 были пристегнуты. Об этом рассказал на брифинге по авиакатастрофе вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, опираясь на слова выживших пассажиров, сообщило издание Orda.kz. Отвечая на вопрос журналистов о том, были ли пассажиры пристегнуты, он подтвердил, что все следовали указаниям экипажа.

«Все пассажиры были пристегнуты, стюардессы давали такие распоряжения — пристегнуться и пригнуть голову, что, как мне кажется, сработало», — отметил Бозумбаев.

Когда журналисты поинтересовались подробностями последних минут перед трагедией, вице-премьер сообщил, что экипаж предупредил пассажиров о возможной жесткой посадке.

«Пассажиры сказали, что за несколько минут до аварии почувствовали резкий толчок. Но все эти обстоятельства еще предстоит тщательно изучить. Все показания выживших будут задокументированы», — добавил он.

В ходе брифинга Бозумбаев сообщил, что согласно установленному протоколу обломки самолета будут собраны и помещены в закрытый ангар. В дальнейшем ими займутся эксперты, включая международных специалистов, чтобы установить хронологию событий и причины происшествия, пишет Lada.kz.

Самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный и принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбился 25 декабря вблизи Актау. На борту разбившегося самолета находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек.