В Казахстане заявили, что пассажиры разбившегося Embraer были пристегнуты
Почти все пассажиры разбившегося самолета Embraer 190 были пристегнуты. Об этом рассказал на брифинге по авиакатастрофе вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, опираясь на слова выживших пассажиров, сообщило издание Orda.kz. Отвечая на вопрос журналистов о том, были ли пассажиры пристегнуты, он подтвердил, что все следовали указаниям экипажа.
«Все пассажиры были пристегнуты, стюардессы давали такие распоряжения — пристегнуться и пригнуть голову, что, как мне кажется, сработало», — отметил Бозумбаев.
Когда журналисты поинтересовались подробностями последних минут перед трагедией, вице-премьер сообщил, что экипаж предупредил пассажиров о возможной жесткой посадке.
«Пассажиры сказали, что за несколько минут до аварии почувствовали резкий толчок. Но все эти обстоятельства еще предстоит тщательно изучить. Все показания выживших будут задокументированы», — добавил он.
В ходе брифинга Бозумбаев сообщил, что согласно установленному протоколу обломки самолета будут собраны и помещены в закрытый ангар. В дальнейшем ими займутся эксперты, включая международных специалистов, чтобы установить хронологию событий и причины происшествия, пишет Lada.kz.
Самолет Embraer 190, выполнявший рейс из Баку в Грозный и принадлежащий авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбился 25 декабря вблизи Актау. На борту разбившегося самолета находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек.
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