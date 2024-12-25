Казанский Кремль закрыли для посещения из-за задымления
На территорию Кремля в Казани приехали более шести пожарных машин, скорая и полиция. Со слов очевидцев, на чердаке одного из зданий произошел пожар, передает казанское издание «Бизнес Online».
РБК обратился за комментарием в ГУ МЧС по Республике Татарстан, а также в пресс-службу МВД региона.
На видео, опубликованном изданием, видно небольшое задымление. Всех посетителей попросили покинуть помещение.
Вход на территорию Кремля перекрыт, пишет издание.
Утром того же дня в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв, в результате погибла одна женщина, которая во время происшествия находилась внутри здания.
Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что взрыв в ТЦ произошел из-за падения обломков сбитого беспилотника.
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