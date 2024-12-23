В Краснодарском крае показали, как работает центр помощи птицам

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В Анапе волонтеры организовали центр помощи птицам, которые пострадали от разлива мазута в Керченском проливе. Волонтерский центр посетил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Заехали в центр помощи птицам, который организовали волонтеры. Здесь они помогают пернатым, очищают от мазута и держат до отправки в зоопарки», — написал он.

По словам Кондратьева, таким образом удалось спасти около тысячи птиц.

В волонтерском телеграм-канале «Помощь птицам Анапы и Краснодарского края» подробно описан порядок действий для оказания помощи животным, пострадавшим от разлива мазута.

Волонтеры советуют заклеивать птицам клюв, чтобы избежать интоксикации, посыпать оперение крахмалом, а затем намазать моющим средством для посуды, протереть щеткой и смыть. Кроме того, птиц советуют поить «Смектой» и «Полисорбом». Волонтеры предупреждают, что обильный слой мазута повреждает оперение птицы, это значит, что она не сможет держаться на воде до следующей линьки.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые перевозили 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе в середине декабря.

Кроме птиц пострадали и другие обитатели Черного моря, в частности, массово гибнут азовские дельфины, на пляжах нашли 10 животных.

В очистке пляжа в Анапе участвуют более 6 тыс. добровольцев и 250 единиц техники. Они собирают куски мазута, которые разбросаны волнами по берегу, а также загрязненный песок. По данным МЧС на 22 декабря, в Краснодарском крае очищено около 40 км береговой линии.