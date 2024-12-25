 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Пашинян заболел COVID-19 и из-за этого пропустит саммит лидеров стран СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и 23-24 декабря работал из дома, говорится в сообщении в его телеграм-канале.

«Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — заявил он.

Также премьер рассказал, что до конца дня примет решение, будет ли принимать участие 26 декабря в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Встреча лидеров стран СНГ в Петербурге проходит традиционно. Пашинян присутствовал на ней в 2023-м.

Пашинян пожаловался на плохое отопление правительственной резиденции
Политика
Никол Пашинян

В последнее время Пашинян неоднократно критиковал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является Армения. Премьер связывал недовольство с тем, что организация не оказала Еревану помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

В начале декабря политик сказал, что возвращение в ОДКБ для Еревана невозможно, «точка невозврата пройдена». Президент Владимир Путин по итогам саммита ОДКБ в Казахстане в конце ноября заявил, что официально о выходе из организации Армения не объявляла. Он допускал, что страна «вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ».

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Никол Пашинян коронавирус саммит СНГ Армения
Материалы по теме
Алиев заявил, что Армения ждет отмашки из Вашингтона для выхода из ОДКБ
Политика
Песков сообщил о приглашении Пашиняна на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
Политика
Армения заявила о разочаровании из-за «безразличия» со стороны ОДКБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
Цифровой животновод: как информационные технологии меняют агропромОтрасли, 07:36
Минфин назвал «хорошую инвестиционную идею» для частных инвесторовИнвестиции, 07:30
В Парагвае изъяли партию из 57 тонн каннабисаПолитика, 07:24
Торговля криптовалютой с помощью смарт-трейдинга и ботовКрипто, 07:23
Что стимулирует рынок частной медициныОтрасли, 07:19
За ночь ПВО сбила 59 украинских беспилотниковПолитика, 07:18
В Харькове прозвучали мощные взрывыПолитика, 07:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Единая сеть и суперпродукты: какое будущее ждет мобильных операторовТренды, 07:14
Психологи выяснили, как стать счастливым в эпоху плохих новостейPro, 07:02
Как построить сквозную систему аналитики бизнесаРБК и СберАналитика, 07:02
Министр ЕЭК нашел сходство в таможенных подходах Трампа и МенделееваЭкономика, 07:01
Основатели Simple — о 30-летии бренда и планах на будущееСтиль, 07:01
Министр ЕЭК — РБК: «У нас как в воинской эстафете — зачет по последнему»Экономика, 07:01
Почему рынок страхования виноградников в России будет растиОтрасли, 06:53