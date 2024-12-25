Пашинян заболел COVID-19 и из-за этого пропустит саммит лидеров стран СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом и 23-24 декабря работал из дома, говорится в сообщении в его телеграм-канале.

«Посоветовавшись с коллегами, я не буду участвовать в неформальном саммите лидеров стран СНГ, который пройдет сегодня в Санкт-Петербурге», — заявил он.

Также премьер рассказал, что до конца дня примет решение, будет ли принимать участие 26 декабря в заседании Высшего экономического совета ЕАЭС.

Встреча лидеров стран СНГ в Петербурге проходит традиционно. Пашинян присутствовал на ней в 2023-м.

В последнее время Пашинян неоднократно критиковал Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членом которой является Армения. Премьер связывал недовольство с тем, что организация не оказала Еревану помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

В начале декабря политик сказал, что возвращение в ОДКБ для Еревана невозможно, «точка невозврата пройдена». Президент Владимир Путин по итогам саммита ОДКБ в Казахстане в конце ноября заявил, что официально о выходе из организации Армения не объявляла. Он допускал, что страна «вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ».