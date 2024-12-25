Громкий звук на Красной площади назвали взрывом петарды
На Красной площади в Москве произошел взрыв пиротехники, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
«На Красной площади подорвали петарду», — сказал собеседник РБК.
Ранее телеграм-канал «Москва News» сообщил, что на площади в районе ГУМ-катка прогремел взрыв пиротехники. Очевидцы рассказали каналу, что был виден дым и слышен громкий звук, а правоохранители начали обследование новогодней ярмарки и территории.
В 2023 году в некоторых городах ограничили продажу пиротехники. Тогда от новогодних фейерверков отказались более 20 российских регионов, среди них были Москва, Крым, Ростовская, Курская, Белгородская области.
В начале декабря 2024 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запускать новогодние фейерверки в российской столице не планируется и в этом году.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова призвала членов ЦИК не покупать петарды, так как украинские спецслужбы могут поставлять в Россию пиротехнику с взрывчаткой и детонатором мгновенного действия.
В Краснодарском крае в конце ноября опровергли информацию о ввозе на территорию страны взрывчатки под видом петард. Оперативный штаб края назвал подобную информацию намеренным вбросом.
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