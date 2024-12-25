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Общество ,  
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«Азимут» отвергла сообщения об исках от пассажиров загоревшегося SSJ100

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Авиакомпания «Азимут» не получала информацию, что против нее и ее пилотов поступали судебные иски от пассажиров загоревшегося в ноябре лайнера SSJ100 в Турции. Об этом компания заявила в официальном ответе (имеется в распоряжении РБК) к публикации турецкого телеканала Oda TV, который ранее сообщал об обвинениях, выдвинутых против «Азимута».

«На данный момент исковых заявлений от пассажиров ни в адрес компании, ни в адрес пилотов не поступало. Обращений от адвоката в Турции, представляющего интересы пассажиров, в авиакомпанию не поступало. Специалисты авиакомпании «Азимут» связались с адвокатом, установили контакт и ведут диалог», — заявляет авиакомпания в ответе телеканалу.

Вместе с тем адвокат пассажиров Джандаш Гюрол подтвердил РБК информацию о возбуждении уголовных расследований в прокуратуре Антальи.

«Обратите внимание, что мы подали два ходатайства и в установленном порядке возбудили два уголовных расследования против бортпроводников и компании «Азимут» в прокуратуре Антальи», — уточнил адвокат.

Пассажиры обвинили «Азимут» в умышленном поджоге SSJ100 ради страховки
Общество
Фото:Министерство транспорта Турции

Ранее турецкий телеканал Oda TV сообщил, что шесть пассажиров загоревшегося в ноябре лайнера SSJ100 в Турции обвинили компанию «Азимут» и двух пилотов в умышленном поджоге самолета с целью получения страховых выплат и попытке убийства. Иск против компании подали россияне, проживающие в Анталье.

Самолет SSJ100, который принадлежит авиакомпании «Азимут», загорелся в аэропорту Турции 24 ноября после жесткой посадки при неблагоприятных погодных условиях. На борту находились 89 пассажиров, их благополучно эвакуировали.

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SSJ100 «Азимут» обвинения адвокат
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