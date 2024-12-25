Пассажиры обвинили «Азимут» в умышленном поджоге SSJ100 ради страховки
Шесть пассажиров загоревшегося в ноябре лайнера SSJ100 в Турции обвинили авиакомпанию «Азимут» и двух пилотов в умышленном поджоге самолета ради получения страховых выплат, а также в попытке убийства. Об этом сообщил телеканал Oda TV.
Иск против компании, пилота и второго пилота SSJ100 подали россияне, проживающие в Анталье. Воздушное судно выполняло рейс из Сочи в этот турецкий город.
Лайнер загорелся в аэропорту Антальи вечером 24 ноября в результате жесткой посадки при неблагоприятных погодных условиях. На борту находились шесть членов экипажа и 89 пассажиров. Их благополучно эвакуировали. Ущерб для авиакомпании оценили в 2–3 млрд руб., говорил источник ТАСС на страховом рынке, поскольку произошла «полная гибель самолета».
OdaTV сообщает, что за полтора месяца до аварии в аэропорту Антальи в этом же самолете уже произошел пожар во время посадки другого рейса. Однако лайнер продолжили эксплуатировать. Телеканал не уточнил, о каком событии идет речь.
Адвокат пассажиров, подавших иск, попросил доставить в суд «все страховые документы, особенно страховой полис самолета, черный ящик самолета, отчеты о техническом обслуживании и ремонте, а также отчеты о безопасности». Обвинение ссылается на статью 101 закона о гражданской авиации Турции, по которой ответственность за безопасность жизни и имущества пассажиров лежит на капитан-пилоте.
Ранее Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил, что расследовать аварию с российским лайнером SSJ100 в Анталье будет Турция. В комитете подчеркнули, что для участия в расследовании назначены уполномоченный представитель и советники. Информировать о ходе и результатах расследования будет Турция. Такие стандарты введены приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации и российского воздушного законодательства.
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