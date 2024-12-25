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В Липецке неизвестные избили преподавателя колледжа во время урока

В Липецке неизвестные избили преподавателя колледжа во время урока
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Полиция проводит проверку по факту избиения преподавателя ОБЖ Липецкого колледжа индустрии сервиса во время занятия, сообщили РБК в областном управлении МВД.

«В полицию обратился мужчина, в отношении которого совершены противоправные действия, нанесены были телесные повреждения неизвестными ему лицами», — отметили в ведомстве.

Издание Gorod48 сообщило, что момент избиения засняли студенты колледжа, которые находились на занятии. На кадрах видно, как двое мужчин бьют преподавателя, а в это время одна из учениц делает звонок, чтобы сообщить о происшествии.

Начальник управления образования и науки Липецкой области Дмитрий Демихов рассказал изданию «Подъём», что мужчины прошли через охрану «без физического воздействия».

«Но охрана сработала: вызвали группу быстрого реагирования, вызвали полицию. Инцидент прошел достаточно быстро, две-три минуты, и они удалились», — отметил он. Демихов добавил, что никто из студентов не пострадал.

РБК обратился за комментарием к начальнику управления образования и науки Липецкой области Дмитрию Демихову.

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В начале декабря в Нижегородской области произошло два случая избиения учителей учениками. Первый инцидент произошел в школе № 144 Автозаводского района Нижнего Новгорода. По предварительной информации, во время урока ученик восьмого класса избил учителя истории.

В тот же день учительнице английского школы № 1 поселка Ковернино сломали нос. На педагога, также во время урока, напал ученик девятого класса.

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