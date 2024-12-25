Задержанный во Львовской области вымогатель оказался депутатом

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Государственное бюро расследований Украины задержало во Львовской области депутата областной рады и его сообщника, заместителя городского головы одной из общин региона, вымогавших деньги у предпринимателя. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.

В июне 2023 года чиновники узнали об участии коммерсанта в тендерных закупках на ремонт объектов общины и предложили директору предприятия «помощь» с подписью договоров с заказчиками и своевременной оплатой за работы. За выигранный тендер коррупционеры потребовали взятку $25 тыс. и 190 тыс. грн. Вымогателей задержали при получении второй части денег.

«В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении генпрокуратуры Украины.

Депутат и его сообщник обвиняются в завладении чужим имуществом путем обмана в условиях военного положения по предварительному сговору в особо крупных размерах.

25 декабря Служба безопасности Украины также задержала за взятку одного из соратников мэра Киева Виталия Кличко. Руководитель одесского отделения партии «УДАР Виталия Кличко» Александр Суханов требовал от предпринимателя $1 млн за решение «земельных вопросов» в Киевской городской государственной администрации.