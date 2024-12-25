Путину доложили о взрыве в ТЦ во Владикавказе
Путину представили доклад о взрыве в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Сводки приходят ежедневно. Конечно, об этом информация есть», — цитирует агентство Пескова.
Утром 25 декабря в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв, после которого случилось возгорание. В момент взрыва посетителей в ТЦ не было, он произошел до открытия.
По информации МЧС, один человек погиб, еще двое пострадали из-за пожара в здании ТЦ.
Ранее предварительной причиной ЧП называли взрыв газового баллона в ресторанном дворике. Позднее глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что взрыв и пожар произошли из-за падения обломков сбитого беспилотника. По его словам, эту версию подтверждают предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий.
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