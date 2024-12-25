Полицейские в Москве накрыли канал незаконной миграции и 70 притонов
В Москве сотрудники полиции ликвидировали крупный канал незаконной миграции и сеть притонов для оказания интимных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Восточному административному округу задержали девять человек, подозреваемых в организации незаконной миграции и проституции.
Во время операции было проведено 90 обысков в жилых домах в разных районах столицы.
В результате было закрыто 70 притонов и обнаружено 20 квартир, в которых жили нелегальные мигранты. Также составлено 135 протоколов за занятие проституцией и нарушения миграционного законодательства.
Задержания подозреваемых проходили не только в Москве, но также в Чувашии и в Краснодарском крае. Оперативники нашли и изъяли наличные деньги, банковские карты, телефоны, магнитные носители информации, черновую бухгалтерию и другие доказательства, сообщил пресс-центр ГУ МВД России по г. Москве
Предполагается, что криминальный доход организаторов составлял более 5 млн руб. в месяц, а остальные участники группы получали по 80 тыс. руб. ежемесячно.
Правоохранители возбудили уголовные дела по ст. 241 Уголовного кодекса — организация занятий проституцией. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет, а также по ч. 1 ст. 322 Уголовного кодекса — организация незаконной миграции (до пяти лет заключения). Пятеро подозреваемых находятся под стражей, остальные — под подпиской о невыезде.
Ужесточение миграционной политики в России произошло после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, пострадали более 550. Обвиняемыми по уголовному делу стали иностранные граждане, преимущественно из Таджикистана.
Ранее экс-начальника отдела и экс-замглавы Управления столичного ГУ МВД приговорили к шести с половиной годам колонии и лишили звания по делу за организацию незаконной миграции.
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