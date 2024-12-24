Суд приговорил экс-замглавы столичного управления МВД к 6,5 годам колонии

Экс-замглавы управления МВД Москвы получил 6,5 лет по делу о незаконной миграции

Бывших начальника отдела и замглавы Управления столичного ГУ МВД приговорили к 6,5 года колонии и лишили звания за организацию незаконной миграции. Речь идет о переезде в Россию 10 тыс. иностранцев, пишет «Ъ»

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Басманный районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника Управления по вопросам миграции столичного ГУ МВД Дмитрия Тахтаулова к шести с половиной годам лишения свободы по делу об организации незаконной миграции, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Другими фигурантами этого дела стали бывший начальник одного из отделов Управления по вопросам миграции Вячеслав Фокин, а также предприниматели Андрей Школьников и Виталий Абрамов. Всем им вменили ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору в целях совершения или сокрытия преступления). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

«Суд назначил Тахтаулову Д.Ю. и Фокину В.В. каждому наказание в виде лишения свободы на срок шести лет шести месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением звания «полковник полиции», — говорится в сообщении.

Школьников и Абрамов получили по шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Как пишет «Коммерсантъ», полицейских задержали в ноябре 2022 года, их заподозрили в организации незаконной миграции 10 тыс. иностранцев.

Ужесточение миграционного законодательства в России последовало за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», в котором погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали. В рамках дела задержаны свыше 20 человек, в том числе четыре исполнителя — граждане Таджикистана.

В ноябре президент России Владимир Путин ужесточил уголовное наказание в сфере незаконной миграции. В частности, за ее организацию теперь грозит конфискация имущества, а отягчающим обстоятельством станет совершение преступления нелегальным мигрантом.