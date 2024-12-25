«Яндекс Драйв» открыл для всех услугу «Полное спокойствие»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сервис каршеринга «Яндекс Драйв» ввел платную услугу «Полное спокойствие», подключив которую можно не платить за ущерб, причиненный автомобилю в ДТП. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Услуга доступна тем, кто в общей сложности проехал на арендованных автомобилях более 30 км и имеет рейтинг выше 42.

«Полное спокойствие» предлагает более выгодные условия для тех, кто, по словам компании, внимательно водит авто. Водителям, которые подключили услугу, не нужно платить за ущерб, нанесенный автомобилю даже по их вине.

Подключить услугу можно в карточке автомобиля при бронировании. Она доступна всем водителям «Драйва», проехавшим больше 30 км и набравшим рейтинг 42. Такой рейтинг считается минимальным показателем аккуратного вождения.

«Полное спокойствие» добавляет около 15% к стоимости минуты аренды машины, но для водителей с высоким рейтингом (от 95) доплата за услугу обходится дешевле.

В компании уточняют, что повысить свой рейтинг и получить выгодные условия можно благодаря осторожному вождению. Учитывается отсутствие при вождении таких факторов, как резкое торможение, крутые входы в повороты и превышение скорости.

Ранее услуга «Полное спокойствие» работала в тестовом режиме и была доступна не всем пользователям.

В октябре компания предложила выкупать автомобили, взятые в долгосрочную аренду. Пресс-служба сервиса сообщила, что такая услуга должна стать альтернативой автокредиту.

Первоначальный взнос при выкупе не требуется, оплата списывается ежемесячно равными долями. Срок кредита фиксированный — от одного года до четырех лет. После полного погашения стоимости машины в указанный срок она полностью переходит во владение покупателя.

Долгосрочная аренда в сервисе предусматривает пользование авто от 30 до 120 дней, забрать и вернуть его можно только в Москве или Санкт-Петербурге. Такой тип аренды доступен по подписке.