«Яндекс Драйв» предложил выкупать арендованные машины

Для выкупа предусмотрены машины без обклейки каршеринга, полностью погасить ее стоимость придется за срок до четырех лет. Центробанк в этом году впервые ужесточил условия автокредитов из-за взрывного роста в этой сфере

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Автомобили, взятые в долгосрочную аренду в «Яндекс Драйве», можно будет выкупить, услуга станет альтернативой автокредиту, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса

Первоначальный взнос не требуется, оплату будут списывать каждый месяц равными долями. Срок кредита фиксированный у каждой машины — от одного года до четырех лет с момента аренды. «Яндекс Драйв» в этот период будет сам платить за обслуживание, страховку и ремонт машины. После полного погашения стоимости машины в этот срок она перейдет во владение.

«Решение о выкупе можно также принять не сразу, а после нескольких месяцев аренды. Этого времени хватит, чтобы понять все плюсы и минусы выбранной машины. Если она не подошла, от покупки можно отказаться, оплатив только время аренды», — рассказали в сервисе.

Сейчас выкупить можно 650 автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, в том числе модели Haval Jolion, Geely Coolray и Honqhi H5.

Арендовать автомобили в «Яндекс Драйве» можно на короткий и долгий периоды. Для этого необходимо быть старше 21 года и иметь как минимум двухлетний стаж, для машин бизнес-класса требования выше: от 26 лет и при шести годах стажа.

Долгосрочная аренда (по подписке) предусматривает пользование машиной от 30 до 120 дней с возможностью продления, забрать и вернуть ее можно только в Москве или Санкт-Петербурге. Эти автомобили не имеют оклейки каршеринга.

Этой весной Центробанк впервые ужесточил требования к выдаче автокредитов. Регулятор объяснил ужесточение условий высокими темпами роста этого сегмента кредитного рынка: 53% в годовом выражении по состоянию на 1 апреля. К 1 марта 2024 года задолженность россиян по автокредитам составляла 1,82 трлн руб. Ускорение выдач в этом сегменте началось еще прошлой весной, с тех пор банки почти каждый месяц обновляли рекорд по объему предоставленных ссуд.

В этом году банки стали активнее требовать от клиентов более существенный первый взнос по кредитам на машины. Так участники рынка стараются улучшить качество новых выдач на фоне бума в автокредитовании.