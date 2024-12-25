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Военная операция на Украине ,  
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Лавров увидел в словах Зеленского о трех буквах смысл саммита по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images)

Своей шуткой о «трех буквах» президент Украины Владимир Зеленский обозначил смысл саммита по Украине. Так оценил высказывание главы украинского государства министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Слова Зеленского прозвучали 2 декабря на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Отвечая на вопрос, на что должна пойти российская сторона для урегулирования конфликта, президент Украины сказал, что она «должна пойти на три буквы».

«Если сопоставить два высказывания: на что должна пойти Россия для урегулирования и что Россия должна попасть на второй саммит, я думаю, он в своей первой фразе обозначил название и смысл этого саммита», — сказал Лавров.

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Политика
Сергей Лавров

В эфире «Россия 1» Лавров заявил о том, что у России нет иллюзий в отношении перемен в ходе украинского кризиса в связи с избранием в США президента Дональда Трампа.

По его словам, все связывают изменения в ходе конфликта с приходом администрации Трампа, но решить его можно только путем договоренностей, которые учитывали бы интересы России и «законные интересы других стран».

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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