Под Петербургом началась неформальная встреча глав стран СНГ
Саммит стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ) начался в курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Кремля.
На мероприятие прибыл президент России Владимир Путин. Он начал свое выступление со слов соболезнования от имени собравшихся пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе под Актау в Казахстане.
«Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», — сказал он.
По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетит самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту, добавил Путин.
Встреча лидеров СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. На этот раз неформальный саммит состоится на площадке горнолыжного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.
На саммите собрались главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Лидеры Армении и Азербайджана отсутствуют. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участие в мероприятии из-за положительного теста на COVID-19.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.
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