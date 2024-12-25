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Политика ,  
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Под Петербургом началась неформальная встреча глав стран СНГ

Под Петербургом началась неформальная встреча глав стран СНГ
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Саммит стран — участниц Содружества независимых государств (СНГ) начался в курортном комплексе «Игора» в Ленинградской области, сообщила пресс-служба Кремля.

На мероприятие прибыл президент России Владимир Путин. Он начал свое выступление со слов соболезнования от имени собравшихся пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе под Актау в Казахстане.

«Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление», — сказал он.

По согласованию с президентом Казахстана в Актау вылетит самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту, добавил Путин.

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Встреча лидеров СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. На этот раз неформальный саммит состоится на площадке горнолыжного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.

На саммите собрались главы России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Лидеры Армении и Азербайджана отсутствуют. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участие в мероприятии из-за положительного теста на COVID-19.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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