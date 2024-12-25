В МЧС уточнили число людей на борту упавшего самолета в Актау

Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

На борту самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в Актау, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, сообщил начальник Управления сил и средств аварийно-спасательных служб Департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Казахстана Кайрат Жанаспаев.

«По предварительной информации, на борту самолета находилось 69 человек, из них пять человек экипажа. Их них 42 — граждане Азербайджана, 16 граждан России, шесть граждан Казахстана и три гражданина Кыргызстана», — сказал он.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области РБК сообщали, что гражданство еще двух человек пока неизвестно.

По словам Жанаспаева, авиадиспетчер получил сигнал от самолета об аварийной ситуации и запрос на посадку в Актау в 11 часов по местному времени (9:00 мск).

Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный, однако был направлен на запасной аэродром из-за тумана в столице Чечни. В Azerbaijan Airlines назвали предварительной причиной авиакатастрофы столкновение со стаей птиц. По данным областного управления здравоохранения, выжили 28 человек. Среди них нет членов экипажа, отмечали в МЧС Азербайджана.