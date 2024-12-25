Курские власти сообщили об обстреле Льгова
Утром 25 декабря город Льгов в Курской области попал под обстрел со сторону ВСУ, сообщило правительство региона в телеграм-канале.
«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — говорится в сообщении.
Материал дополняется.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов