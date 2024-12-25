 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

Путин выразил соболезнования Алиеву из-за авиакатастрофы в Актау

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Президент России Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и выразил ему соболезнования из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

Сегодня состоится неформальный предновогодний саммит стран СНГ в Игоре в Ленинградской области. «К сожалению, был вынужден покинуть Петербург Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования. В целом мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял родных и близких», — сказал Песков.

Также, по его словам, участие в саммите не примет премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Он сам сообщил накануне, что у него положительные тесты [на коронавирус], и решил изолироваться. Мы надеемся, что уже завтра он сможет участвовать посредством видео конференции. Это очень важно, Армения — очень важный участник», — отметил пресс-секретарь президента России.

В Казахстане создали комиссию по расследованию крушения самолета
Общество
Касым-Жомарт Токаев
В рамках саммита состоится выступление Путина, которое будет открыто для прессы. В целом площадка будет использоваться для обмена мнений, заключил Песков.

25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, из них выжили 28 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
СНГ Россия Ленинградская область Дмитрий Песков Армения Азербайджан Казахстан авиакатастрофа
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Материалы по теме
Как выглядит место крушения самолета в Казахстане
Общество
В Казахстане создали комиссию по расследованию крушения самолета
Общество
Омбудсмен Казахстана сообщила о двух выживших детях на борту самолета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
45 лет назад СССР ввел войска в Афганистан. Архивные кадрыПолитика, 13:47
Лавров заявил об отсутствии иллюзий по Украине в связи победой ТрампаПолитика, 13:46
В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за мазута на побережьеОбщество, 13:40
Прогнозы Марка Цукерберга на 2025 год: ИИ, метавселенная и фермаСоциальная экономика, 13:38
Застройщик «Самолет» заявил в прокуратуру на «потребительский экстремизм»Бизнес, 13:38
Гашек заявил о желании обсудить с НХЛ отстранение россиянСпорт, 13:35
Как обеспечить достойное будущее себе и близкимРБК и ВТБ, 13:32
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Три страны завели уголовные дела после крушения самолета в АктауОбщество, 13:30
Хинштейн рассказал о последствиях обстрела ЛьговаПолитика, 13:29
Вице-президент ВТБ — о том, как лучше хранить сбереженияQuote, 13:26
Минобороны сообщило о массированном ударе по украинской энергетикеПолитика, 13:22
Российские военные взяли под контроль Новый Труд в ДНРПолитика, 13:22
Прокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших в авиакатастрофеОбщество, 13:15
Президент РОАД заявил о скорых банкротствах среди российских автодилеровАвто, 13:14