Путин выразил соболезнования Алиеву из-за авиакатастрофы в Актау
Президент России Владимир Путин созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и выразил ему соболезнования из-за крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.
Сегодня состоится неформальный предновогодний саммит стран СНГ в Игоре в Ленинградской области. «К сожалению, был вынужден покинуть Петербург Алиев. Путин уже созвонился с ним, выразил соболезнования. В целом мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял родных и близких», — сказал Песков.
Также, по его словам, участие в саммите не примет премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Он сам сообщил накануне, что у него положительные тесты [на коронавирус], и решил изолироваться. Мы надеемся, что уже завтра он сможет участвовать посредством видео конференции. Это очень важно, Армения — очень важный участник», — отметил пресс-секретарь президента России.
25 декабря самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, из них выжили 28 человек.
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