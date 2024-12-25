Дело возбудили по факту авиакатастрофы под Актау

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Следователи возбудили уголовное дело по факту падения самолета рейсом Баку — Грозный под Актау, сообщило казахстанское агентство Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Там уточнили, что сотрудники департамента начали досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Самолет разбился утром 25 декабря. Он выполнял рейс из Баку в Грозный. Самолет ушел на запасной аэродром из-за тумана в аэропорту прибытия. На борту самолета Embraer 190, который упал в Казахстане, «взорвался баллон», сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании.

Всего на борту были 67 человек, из них 62 — пассажиры, почти половина летевших выжили.