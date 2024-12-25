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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Дело возбудили по факту авиакатастрофы под Актау

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный

Дело возбудили по факту авиакатастрофы под Актау
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Следователи возбудили уголовное дело по факту падения самолета рейсом Баку — Грозный под Актау, сообщило казахстанское агентство Tengrinews со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Там уточнили, что сотрудники департамента начали досудебное расследование по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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Самолет разбился утром 25 декабря. Он выполнял рейс из Баку в Грозный. Самолет ушел на запасной аэродром из-за тумана в аэропорту прибытия. На борту самолета Embraer 190, который упал в Казахстане, «взорвался баллон», сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области. Предварительная причина крушения — столкновение со стаей птиц, заявляли в авиакомпании.

Всего на борту были 67 человек, из них 62 — пассажиры, почти половина летевших выжили.

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Теги
Казахстан Азербайджан авиакатастрофа Россия уголовное дело
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