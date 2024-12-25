Как спасали выживших при крушении самолета в Казахстане. Видео
Выживших при крушении самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в первые минуты вытаскивали сами пассажиры, следует из видео, которое они опубликовали. На кадрах видно перевернутую хвостовую часть самолета, которую оторвало от остальной части авиалайнера. Люди выбирались через образовавшуюся дыру в салоне самолета.
Самолет разбился в аэропорту казахстанского города Актау. При крушении выжили по крайней мере 28 человек из 67 находившихся на борту. Самолет летел из Баку в Грозный, но сменил точку назначения из-за тумана — его перенаправили в Махачкалу, а после — в Актау. Из них — 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шестеро казахстанцев и трое граждан Киргизии.
Предварительной причиной аварии в Azerbaijan Airlines назвали столкновение со стаей птиц. При этом очевидцы и власти в Казахстане сообщали, что на борту также взорвался газовый баллон.
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