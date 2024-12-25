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Военная операция на Украине ,  
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Подозреваемый назвал сумму за взрыв главы оборонного предприятия

Подозреваемый назвал, за сколько должен был взорвать главу предприятия ОПК
Сюжет
Военная операция на Украине

Подозреваемый назвал сумму за взрыв главы оборонного предприятия
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Подозреваемый в теракте против одного из руководителей оборонного предприятия сообщил, что должен был взорвать главу предприятия за 500 тыс. руб., следует из видео, опубликованного ФСБ. По словам задержанного, кураторы по переписке заранее ему ничего не перевели.

Ранее оперативники ФСБ предотвратили в Подмосковье теракт украинских спецслужб против одного из руководителей оборонного предприятия, сообщили РБК в центре общественных связей ФСБ России. Задержаны семь граждан России, в том числе трое несовершеннолетних.

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Как рассказали в ФСБ, подозреваемые наблюдали за стоянкой, где стоял личный автомобиль руководителя предприятия оборонно-промышленного комплекса. Позже они собрали и заложили под автомобиль самодельное взрывное устройство из компонентов, которые лежали в тайнике.

В настоящее время члены группы дают признательные показания и сотрудничают со следствием, добавили в спецслужбе. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса России — покушение на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору.

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