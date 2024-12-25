Во время крушения самолета в Казахстане выжили по меньшей мере 14 человек

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

Во время крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане выжили по крайней мере 14 человек. В местную Мангистаускую областную больницу доставили 14 пострадавших, сообщает Sputnik Казахстан. В приемном покое сейчас врачи оценивают степень ранений и травм пострадавших.

Ранее агентству «Казинформ» в управлении здравоохранения Мангистау сообщали, что с места крушения самолета в больницы увезли 12 человек, один из них — ребенок.

Министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова до этого сообщала о шести выживших.

Самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный. Его перенаправили из-за тумана в аэропорту в Чечне.