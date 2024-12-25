Во время крушения самолета в Казахстане выжили по меньшей мере 14 человек
Во время крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане выжили по крайней мере 14 человек. В местную Мангистаускую областную больницу доставили 14 пострадавших, сообщает Sputnik Казахстан. В приемном покое сейчас врачи оценивают степень ранений и травм пострадавших.
Ранее агентству «Казинформ» в управлении здравоохранения Мангистау сообщали, что с места крушения самолета в больницы увезли 12 человек, один из них — ребенок.
Министр здравоохранения республики Акмарал Альназарова до этого сообщала о шести выживших.
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