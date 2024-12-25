Минтранс Казахстана уточнил количество людей на борту упавшего самолета

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Шестьдесят семь человек находились на борту азербайджанского самолета, упавшего около Актау, сообщило Министерство транспорта Казахстана.

«По предварительной информации, на борту азербайджанской стороны находились 62 пассажира и пять членов экипажа», — говорится в сообщении.

Самолет разбился утром 25 декабря в аэропорту города Актау. Рейс летел из Баку в Грозный и сменил место посадки. Среди находившихся на борту есть выжившие.