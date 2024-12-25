Минтранс Казахстана уточнил количество людей на борту упавшего самолета
Шестьдесят семь человек находились на борту азербайджанского самолета, упавшего около Актау, сообщило Министерство транспорта Казахстана.
«По предварительной информации, на борту азербайджанской стороны находились 62 пассажира и пять членов экипажа», — говорится в сообщении.
Самолет разбился утром 25 декабря в аэропорту города Актау. Рейс летел из Баку в Грозный и сменил место посадки. Среди находившихся на борту есть выжившие.
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