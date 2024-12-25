У разбившегося в Казахстане самолета оторвало хвостовую часть

У разбившегося в Казахстане самолета оторвало хвостовую часть. Видео

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После крушения самолет развалился на части. Хвостовой отсек отсоединился и перевернулся, следует из видео с места крушения.

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный и разбился в аэропорту казахстанского города Актау. На борту были 62 пассажира. Среди них есть выжившие.